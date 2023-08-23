Українська авіація завдала 11 ударів по особовому складу окупантів за добу

Авіація сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника і два - по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом доби вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, один пункт управління та одну важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.