Події

20:43 22.08.2023

"Українська бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мін

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ТОВ "Українська бронетехніка" налагодило виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм спільно з двома країнами - членами НАТО.

"Міжнародна кооперація та роззосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів", - повідомляється на фейсбук-сторінці підприємства у вівторок.

Як зазначено в повідомленні, такі боєприпаси є одними з найбільш поширених і затребуваних у Силах оборони України. Постріли виготовляють за сучасними технологіями, вони повністю відповідають стандартам НАТО.

 

Теги: #виробництво #боєприпаси #озброєння

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