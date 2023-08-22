"Українська бронетехніка" налагодила виробництво 120-мм мін

ТОВ "Українська бронетехніка" налагодило виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм спільно з двома країнами - членами НАТО.

"Міжнародна кооперація та роззосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів", - повідомляється на фейсбук-сторінці підприємства у вівторок.

Як зазначено в повідомленні, такі боєприпаси є одними з найбільш поширених і затребуваних у Силах оборони України. Постріли виготовляють за сучасними технологіями, вони повністю відповідають стандартам НАТО.