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19:59 22.08.2023

Секретаріат Енергоспівтовариства допоможе "Укргідроенерго" в супроводі позовів проти РФ

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Секретаріат Енергоспівтовариства допоможе "Укргідроенерго" в супроводі позовів проти РФ

Секретаріат Енергетичного співтовариства (ЕС) і ПрАТ "Укргідроенерго" підписали меморандум про співпрацю у сфері правових заходів щодо РФ за шкоду, заподіяну енергоінфраструктурі та довкіллю.

"Організації співпрацюватимуть задля координації стратегічного та юридичного супроводу позовів компанії проти РФ та її агентів щодо відшкодування інфраструктурних, комерційних збитків та збитків, завданих навколишньому середовищу, спричинених військовим вторгненням в Україну", - повідомило "Укргідроенерго" у вівторок.

Як зазначив генеральний директор Ігор Сирота, слова якого наведено на сайті компанії, з осені 2022 року по об'єктах "Укргідроенерго" було завдано понад 50 ударів, підірвано Каховську ГЕС.

"Ворог продовжує завдавати пошкодження гідрогенерації. Тому ми сподіваємося, що співпраця з Секретаріатом ЕС дасть можливість притягнути країну-агресора до відповідальності за заподіяну шкоду, допоможе у відновленні справедливості та сприятиме компанії у відновленні об'єктів", - прокоментував він.

Своєю чергою, як наголосив заступник директора Секретаріату ЕС Дірк Бушле, сторони, зокрема, розглянуть варіанти отримання компенсацій за наслідки від підриву Каховської греблі.

"Ми прагнемо розпочати співпрацю з нашими колегами з "Укргідроенерго", щоб знайти найкращий шлях для відновлення справедливості. У цьому контексті ми також розглянемо варіанти відшкодування збитків за драматичні екологічні наслідки руйнування Каховської греблі", - зазначив Бушле.

Також згідно з документом Секретаріат надаватиме допомогу, пов'язану з реконструкцією та відновленням енергетичної інфраструктури, підтримкою відбудови та збільшенням частки електроенергії з ВДЕ в енергетичному балансі України.

 

Теги: #рф #ес #позови #укргідроенерго

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