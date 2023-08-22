Події

19:23 22.08.2023

Окупанти завдали 38 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 38 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти впродовж доби завдали двох ракетних і 38 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 26 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Твердохлібового та Серебрянського лісництва Луганської області, Іванівського, Водяного та Урожайного Донецької області, Малої Токмачки, Єгорівки та Роботиного Запорізької області, Ромашкового Херсонської області.

Противник здійснив мінометні й артилерійські обстріли понад 80 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, зокрема міст Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та м. Херсон.

"Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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