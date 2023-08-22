Події

19:03 22.08.2023

Сили оборони відбили атаки окупантів під Авдіївкою та Мар'їнкою, наступ на мелітопольському напрямку триває

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Сили оборони відбили атаки окупантів під Авдіївкою та Мар'їнкою, наступ на мелітопольському напрямку триває

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів на авдіївському та мар'їнському напрямках за минулу добу, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, протягом доби відбулося 26 бойових зіткнень.

"На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області", - йдеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без істотних змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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