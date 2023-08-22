На Миколаївщині затримали шахрайку, яка виманила майже 2 млн грн у родичів полонених бійців ЗСУ

Служба безпеки України затримала в Миколаївській області фейкового інтернет-детектива, яка обманула на темі обміну полонених понад 500 сімей бійців ЗСУ, повідомляють у СБУ.

"За результатами комплексних заходів на Миколаївщині затримано шахрайку, яка, прикидаючись фахівцем із пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей. За суму до 7 тис. грн за одного військового фігурантка обіцяла його рідним відшукати українського захисника і надати їм інформацію про його місцеперебування та фізичний стан", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

У СБУ зазначають, що одразу після отримання суми зловмисниця припиняла комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців.

"У такий спосіб зловмисниця ошукала понад півтисячі родин на майже 2 млн грн", - наголошується в повідомленні.

За інформацією СБУ, зловмисниця створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою "Пошук зниклих" і "Повертайся живим".

"Там вона пропонувала свої "детективні послуги" та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення "поточних" питань із пошуку зниклих. Співробітники СБУ задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей", - ідеться в повідомленні спецслужби.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет і 64 sim-картки, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.

У СБУ застерігають: не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.

"Якщо ви стикнулися з випадками шахрайства, пов’язаного з темою військовополонених, звертайтеся до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб унаслідок агресії проти України, який працює при СБУ. Акаунти в найпопулярніших месенджерах за номерами: Viber +38(067)650-83-32, WhatsApp +38(067)650-83-32, Telegram +38(067)650-83-32", - йдеться в повідомленні.