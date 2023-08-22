Генпрокурор: У Криму понад 180 політв'язнів, близько 400 кримчан притягнуто до відповідальності за заклики зупинити війну

Правоохоронна і судова системи окупантів у Криму працюють як репресивний механізм переслідування і залякування населення Криму протягом усього періоду окупації півострова, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Увесь час окупації політика росії була спрямована на дискредитацію України шляхом переслідування проукраїнськи налаштованих громадян.... Окупаційні правоохоронна та судова системи працюють як репресивний механізм для переслідування і залякування цивільного населення в Криму", - сказав Костін у вівторок на пресконференції в Києві напередодні Третього саміту Кримської платформи.

За словами Костіна, всі ці дев'ять років ворог проводить незаконні обшуки, затримання, які супроводжуються тортурами, більшість випадків закінчуються тюремним ув'язненням.

"Понад 180 українських політв'язнів у Криму стали жертвами окупантів", - повідомив генпрокурор.

Також він звернув увагу на політичні переслідування кримчан, не згодних із війною проти України. "З березня 2022 року за публікацію або демонстрацію закликів зупинити війну окупаційна влада притягнула до адміністративної відповідальності за так звану дискредитацію армії рф щонайменше 370 осіб", - наголосив генпрокурор.

За його словами, сукупний розмір застосованих до них штрафів уже становить понад 12 млн російських рублів.

"Будь-які публічні висловлювання жителів Криму про необхідність відновлення територіальної цілісності України зустрічають жорстокі системні переслідування з боку окупаційних силовиків. Вважається, що саме внаслідок страху переслідування і репресій жителі Криму не демонструють так активно власну позицію - тому що там панує терор", - зазначив генпрокурор.

Костін повідомив, що українські правоохоронці фіксують кожен такий злочин у кримінальних провадженнях, а тих, хто їх скоїв, притягують до відповідальності, здебільшого в заочному порядку.

За словами генпрокурора, від початку окупації півострова українські правоохоронці фіксують і розслідують злочини, які вчиняє агресор.

У період до повномасштабного вторгнення, як повідомив Костін, здійснювалися розслідування у 104 кримінальних провадженнях за фактами вчинення 244 кримінальних правопорушень за ст. 438 КК - порушення законів і звичаїв війни. Заочно було повідомлено про підозру 50 особам, зокрема керівникам окупаційної влади, до суду направлено дев'ять обвинувальних актів стосовно 12 осіб.

Такі факти, за словами генпрокурора, фіксуються і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наразі, як розповів Костін, українські правоохоронці розслідують 69 кримінальних проваджень, заочно повідомлено про підозру дев'ятьом особам, до суду направлено 14 справ, винесено п'ять обвинувальних вироків за результатами спецрозслідування.