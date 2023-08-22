На середину осені ми вийдемо на більш серйозну цифровізацію ТЦК - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що на середину осені влада вийде на більш серйозну цифровізацію Територіальних центрів комплектації.

"Десь на середину осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією", - сказав Резніков на Міжнародному ветеранському форумі у вівторок.

За його словами, це дасть змогу автоматично обмінюватися інформацією від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби.

"Усі реєстри, які є, автоматично заходитимуть до бази, і в ТЦК кожен громадянин матиме менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з'явитися", - додав міністр.