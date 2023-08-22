Події

07:43 22.08.2023

Унаслідок нічного обстрілу в Запоріжжі пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, без жертв

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Унаслідок нічного обстрілу в Запоріжжі пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, без жертв

У ніч на 22 серпня росіяни атакували Запоріжжя, під удар потрапили житлові багатоповерхові будинки, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у вівторок уранці.

"Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя. Унаслідок вибухової хвилі зазнали пошкоджень 4 багатоповерхові будинки. Серед людей, на щастя, постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Усі відповідні служби вже працюють.

Комунальники "Запоріжремсервісу" почали закривати вікна і паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон.

 

Теги: #запорізька #удари

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