Події

07:10 22.08.2023

Сили оборони просуваються на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах

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Сили оборони просуваються на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах

За минулу добу на фронті відбулося близько 30 бойових зіткнень, інформує Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 вівторка.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів Сумської та Харківської областей.

На куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Твердохлібового, Торського, Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів у Веселого, Привілля та Курдюмівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали 6 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 6 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Томариного, Дач, Зимівника Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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