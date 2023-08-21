Російські війська продовжують систематичне мародерство на окупованих територіях

Російські окупаційні війська продовжують активно займатися мародерством і знущатися над мирним населенням, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, до населеного пункту Токмак Запорізької області прибув підрозділ противника з Республіки Бурятія Російської Федерації. Військовослужбовці цього підрозділу систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних будинках. У разі виявлення відсутності документів на реєстрацію права проживання відбирають усе майно та житло під виглядом "конфіскації" та фізично знущаються з незадоволених місцевих мешканців", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.