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19:07 21.08.2023

Російські окупанти за добу завдали два ракетних і 30 авіаційних ударів по території України

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Російські окупанти за добу завдали два ракетних і 30 авіаційних ударів по території України

Російські окупаційні війська за добу завдали 2 ракетних і понад 30 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів за добу зазнали понад 125 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

На лінії фронту за добу відбулося понад 20 бойових зіткнень. Так, на бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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