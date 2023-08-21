Формат спецтрибуналу щодо агресії може бути визначено вже до кінця року - заступник голови Офісу президента Смирнов

Формат створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України може бути визначено вже до кінця цього року, зазначає заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

"Ми дуже хочемо, і в нас обережний оптимізм, що до кінця року ми зможемо дійти до якоїсь реальної фіналізації моделі, як працюватиме трибунал", - сказав Смирнов у понеділок журналістам у Києві в перерві міжнародної конференції "Міжнародний трибунал за злочин агресії проти України".

За його словами, позиція України полягає в тому, щоб відійти від питань політичних до формально юридичних.

Смирнов нагадав, що наступне засідання координаційної групи, до якої входить 38 країн, заплановано на вересень у Гаазі.

"Нам хочеться конкретних фіналізованих рішень для того, щоб весь цивілізований світ отримав належний механізм покарання за вчинення злочину агресії", - сказав він.

Наразі, як розповів Смирнов, обговорюють три різні моделі створення трибуналу. "Україна наполягає і вважає, що найавторитетнішою, легітимною, міжнародно визнаною є модель створення трибуналу за допомогою рішення Генеральної асамблеї ООН", - зазначив заступник голови Офісу президента.

Водночас Смирнов наголосив: "Не варто недооцінювати позицію наших ключових міжнародних партнерів - США, Францію, Велику Британію, Німеччину - які адвокатують, зі свого боку, можливість створення гібридного трибуналу як частини української судової системи".

"Україна категорично проти такої моделі створення трибуналу з декількох причин. Ключова - під час воєнного стану створення такого суду потребуватиме змін до Конституції. Це зробити буде неможливо", - пояснив заступник голови Офісу президента.

Також, як наголосив він, є ризик того, що юридична оцінка злочину агресії, вчиненого РФ проти України, фактично звузиться до рівня міждержавного конфлікту двох країн.

"І третє - нам не треба рішення трибуналу іменем України, треба рішення іменем усього цивілізованого світу", - додав Смирнов.

"Вони бояться можливого створення прецеденту, який у перспективі призвів би до ревізії, аудиту різних воєнних кампаній, у яких брали участь країни-партнери", - акцентував увагу заступник голови Офісу президента.

За його словами, переговори щодо формату майбутнього трибуналу в рамках роботи координаційної групи перебувають на стадії "битви аргументів".

"Ми вивчаємо плюси і мінуси різних моделей. Одне можу сказати однозначно: ми не підтримували і не підтримаємо ідею створення гібридного трибуналу саме як частини судової системи України. Є різні інші компромісні версії, про які ми наразі не можемо вам говорити, вони поки що є дипломатичною таємницею, ми їх обговорюємо за зачиненими дверима, але ми хочемо вже йти до фіналізації домовленостей із ключовими партнерами стосовно моделі та роботи трибуналу", - підсумував заступник голови Офісу президента.

Смирнов звернув увагу на те, що позиція України полягає в тому, що рішення трибуналу щодо агресії має бути міжнародно визнаним.

"Для цього потрібна легітимність, авторитет і, власне, максимальне поширення рішення трибуналу у всьому світі. Рада Європи - теж цікава модель, між іншим, ми розглядали різні версії інтернаціональних трибуналів, рішення ми ще не ухвалили. Наприклад, трибунал може створюватися як частина судової системи іншої розвиненої країни, а зверху голосується резолюція Генасамблеї ООН на підтримку цього трибуналу, що відкриває можливість для швидкої ратифікації всіма членами ООН цивілізованої частини світу", - розповів Смирнов.