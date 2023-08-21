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15:14 21.08.2023

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала більш як на 1 млрд грн

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СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала більш як на 1 млрд грн

Правоохоронці заарештували наявне в Україні майно російського генерал-полковника Валерія Капашина, зокрема понад 20 комерційних об'єктів, більш як 3 тис. кв. м житлової нерухомості та 17 земельних ділянок, повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина - начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, до переліку заблокованих активів входять більш як 20 комерційних об'єктів, понад 3 тис. кв. м житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Серед арештованого майна - будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміумкласу, а також офісні та торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. кв. м. Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.

"Заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку та зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію й отримали громадянство країни-агресора. Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві", - інформує СБУ.

Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів у РФ і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів.

"Під час обшуків за адресами офісних і житлових приміщень, які належать родині російського генерала, виявлено військову форму російського зразка; заборонену радянську символіку та пропагандистську літературу РФ, сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину в кремлі", - уточнюється в повідомленні.

Наразі триває розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за кількома статтями: ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора); ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

 

Теги: #сбу #активи_рф

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