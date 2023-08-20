Українська авіація завдала дев'ять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України протягом доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ і артилерії впродовж минулої доби вразили один пункт управління окупантів і три артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.