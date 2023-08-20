До 156 людей збільшилася кількість постраждалих унаслідок обстрілу Чернігова, пошкоджено 66 будинків

Унаслідок російського удару балістичною ракетою по центру Чернігова в суботу, 19 серпня, до 156 осіб збільшилася кількість постраждалих, пошкоджено 66 житлових будинків і 10 адміністративних будівель, повідомив заступник керівника Офісу глави держави Олексій Кулеба.

"Чернігів. Цинічний обстріл центру. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога", - написав він у телеграм-каналі.

Кількість загиблих без змін - 7 людей.

Крім того, станом на вечір неділі внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель і 67 транспортних засобів.