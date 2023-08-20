У результаті артобстрілу по Оріхову Запорізької області поранено 56-річного чоловіка

За минулу добу російські окупанти 80 разів обстріляли Запорізьку область, ворожого вогню зазнали 24 населених пункти, під час одного з артилерійських обстрілів поранень зазнав 56-річний мешканець Оріхового, поінформував голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко в неділю вранці.

Зазначається, що росіяни атакували з БПЛА Гуляйполе, Ольгівське, Левадне і Павлівку, здійснили дев'ять ударів із РСЗВ по Новодарівці, Гуляйполю, Полтавці, Левадному, Темирівці, Кам'янському та Степовому, а також два авіаційні - по Єгорівці.

Крім того, зафіксовано 65 артилерійських обстрілів по території Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Яблучного, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів та інших селищ на лінії вогню.

"Під час артобстрілу по Оріхову поранення отримав 56-річний чоловік: його доправлено до лікувального закладу", - написав Малашко в телеграмі.

За інформацією голови ОВА, зруйновано дев'ять об'єктів інфраструктури, зокрема житлових будинків і сільськогосподарської техніки.