Події

07:17 20.08.2023

Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 61 авіаційний удар по території України

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Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 61 авіаційний удар по території України

Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних і 61 авіаційного удару, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці у неділю вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - сказано у зведенні.

Артилерійського і мінометного обстрілу зазнали понад 102 населених пункти в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Росіяни завдали авіаударів неподалік Степового, Костянтинівки Сумської області, Кислівки та Котлярівки Харківської області, Білогорівки, Срібнянського лісництва Луганської області, Тернів, Веселого, Кліщіївки, Богданівки, Сєверного, Слов'янська, Красногорівки і біля Урожайного Донецької області, Малої Токмачки, Єгорівки та Роботиного Запорізької області.

Минулої доби на лінії фронту за добу відбулося 32 бойових зіткнення.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах на північ від Богданівки, а також на північ і південь від Кліщіївки Донецької області на бахмутському напрямку.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ поблизу Мар'їнки Донецької області.

Тим часом на шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище поблизу Урожайного Донецької області.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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