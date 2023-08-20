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04:18 20.08.2023

Рятувальники евакуювали 26 тис. людей з Тенерифе через бурхливі пожежі - ЗМІ

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Рятувальники евакуювали 26 тис. людей з Тенерифе через бурхливі пожежі - ЗМІ

Служби екстреної допомоги Канарських островів заявили, що до полудня суботи, за попередніми оцінками з Тенерифе, було евакуйовано понад 26 000 осіб, передає Reuters.
У суботу вранці було наказано провести додаткові евакуації через погіршення погоди протягом ночі, включаючи підвищення температури та посилення вітру, повідомив на пресконференції глава уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо.
Клавіхо зазначив, що густий дим заважав гасити пожежу з повітря.
Вказується, що наразі полум'я охопило близько 11 міст, спалена площа приблизно в 5 тис. гектарів.
За словами президента ради Тенерифе Рози Давіла, така масштабна пожежа на Канарських островах спостерігається вперше.
Давіла наголосила, що пріоритетом є "захист життя людей".
З посиланням на пожежників, вона додала, що пожежа поки не знищила жодного будинку.
Як повідомлялося, природна пожежа розпочалася у понеділок через високі температури в південній частині Тенерифе. Цього року природні пожежі в Іспанії вже вразили майже 64 тис. га.

 

Теги: #іспанія #пожежі #тенерифе

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