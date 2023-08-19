Події

20:00 19.08.2023

Гуманітарна координаторка ООН в Україні вкрай стривожена ракетним ударом РФ по Чернігову

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Гуманітарна координаторка ООН в Україні вкрай стривожена ракетним ударом РФ по Чернігову

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила російський ракетний удар по центру Чернігова опівдні суботи, 19 серпня, який спричинив за собою десятки постраждалих і засудила чергові атаки країни-агресора по Україні.

"Я вкрай стурбована звісткою про черговий російський удар, який нещодавно вразив центр Чернігова, що на півночі України, унаслідок чого десятки мирних жителів було вбито й поранено, зокрема діти", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті організації.

"Мерзотно нападати на головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, дехто йде до церкви, щоб відсвяткувати релігійне свято для багатьох українців", - наголосила Браун.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні засудила повторювані російські удари по населених пунктах України, які призводять до людських жертв, масових руйнувань і різкого збільшення гуманітарних потреб.

"Напади, спрямовані проти цивільних осіб або цивільних об'єктів, суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Це має припинитися", - підсумувала Браун.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу вдень завдали удару по драмтеатру в центрі Чернігова. Унаслідок влучення ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею. Унаслідок атаки відомо про 7 загиблих і 129 поранених, із яких 15 дітей і 15 співробітників поліції. 19-21 серпня оголошено в Чернігові днями жалоби.

 

 

 

Теги: #рф #атака #засудження #координаторка_оон

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