Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 44 авіаційних ударів по території України

Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних і 44 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 78 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Росіяни завдали авіаударів неподалік Костянтинівки Сумської області, Кислівки Харківської області, Білогорівки та Срібнянського лісництва Луганської області, Тернів, Кліщіївки, Красногорівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки Донецької області, а також у районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На лінії фронту за добу відбулося 26 бойових зіткнень.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах на північ від Богданівки, а також на північ і південь від Кліщіївки Донецької області на бахмутському напрямку.

Тим часом на шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище поблизу Урожайного Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар'їнки Донецької області.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - ідеться у зведенні Генштабу.