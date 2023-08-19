Події

17:26 19.08.2023

Кабмін удосконалив облік захисних споруд цивільного захисту - Шмигаль

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Кабмін удосконалив облік захисних споруд цивільного захисту - Шмигаль

Кабінет міністрів на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України удосконалив облік захисних споруд цивільного захисту, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тепер вони мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення. Усі збудовані сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення обов'язково братимуться на облік. На час воєнного стану будівництво захисних споруд прискорять", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в неділю.

За словами прем'єра, під час приватизації або відчуження змінювати функціональне призначення об'єктів фонду захисних споруд забороняється.

Також забезпечується безперешкодний цілодобовий доступ людей до захисних споруд.

Крім того, перевірки стану, в якому перебувають ці об'єкти, будуть проводитися систематично, а місцева влада зобов'язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах.

 

Теги: #кабмін #захист #шмигаль

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