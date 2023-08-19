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14:54 19.08.2023

Найближчими днями в Україні збережеться спекотна погода, лише в низці областей - короткочасні дощі

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Найближчими днями в Україні збережеться спекотна погода, лише в низці областей - короткочасні дощі

Погоду в Україні 20 серпня очікують без опадів, лише в більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 17-22°; вдень 30-35°, у Карпатах 24-29°.

У Києві 20 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 серпня найвища температура вдень була 39,3° у 1946 р., найнижча вночі 8,6° у 1911 р.

У понеділок, 21 серпня, в Україні вночі без опадів, вдень у північних, центральних і Харківській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті територій без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в південних і східних областях вночі 19-24°, вдень 31-36°; на решті територій вночі 15-20°, вдень 28-33°.

У Києві 21 серпня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°; вдень 30-32°.

Теги: #погода

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