Події

07:17 17.08.2023

Сили оборони продовжують контрнаступ на двох напрямках, за добу відбулося 20 бойових зіткнень

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Сили оборони продовжують контрнаступ на двох напрямках, за добу відбулося 20 бойових зіткнень

За минулу добу на фронті відбулося 20 бойових зіткнень, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області... На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка Донецької області", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Сказано, що ворог також наступав на куп'янському напрямку, поблизу Сеньківки Харківської області - безуспішно.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

У зведенні зазначається, що "російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям".

Зокрема, за даними Генштабу, у населеному пункті Шевченківське Запорізької області російські військовослужбовці облаштували територію цивільного будинку під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 30 поранених окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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