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21:19 16.08.2023

Укрфінжитло готове профінансувати пільгову іпотеку "єОселя" для десяти тисяч українських сімей

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Укрфінжитло готове профінансувати пільгову іпотеку "єОселя" для десяти тисяч українських сімей

Міністерство економіки України суттєво збільшило фінансування програми "єОселя", отримати пільгову іпотеку до кінця року зможуть щонайменше 10 тисяч родин, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Ми побачили, яким великим попитом користується ця програма серед людей. Вони хочуть будувати своє життя в Україні, незважаючи на війну. Тому уряд із Укрфінжитлом знайшли можливості та залучили додаткові кошти на програму - як на відкритому фінансовому ринку, так і кредитні. Продовжуємо працювати, щоб у майбутньому на цей напрям прийшли й міжнародні інвестиції", - цитується в релізі перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У релізі уточнюється, що "ті, кому відмовили через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дію".

Як раніше повідомлялося, з січня до кінця травня через брак коштів реалізація програми "єОселя", була припинена.

"Є кошти, щоб профінансувати 10 тисяч сімей до кінця цього року. Це приблизно 11,9 млрд грн, як і було передбачено фінпланом. З них уже на 2,8 млрд грн видано доступні іпотеки з початку 2023 року", - уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Укрфінжитло. Це дасть змогу збільшити темпи щомісячної видачі кредитів - з приблизно 0,7-0,8 млрд грн до 2 млрд грн на місяць.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники. З моменту її запуску 2022 року банки-партнери вже видали понад 3,4 млрд грн кредитів більш ніж 2,4 тис. учасникам.

З 1 серпня подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Голова правління Укрфінжитло Євген Мецгер акцентував увагу на тому, що для іпотеки під 7% позичальники можуть обрати квартиру в будинку, не старшому трьох років на момент укладення договору, або в тому, що будується. "Ми робимо наголос саме на первинний ринок нерухомості. Важливо, щоб єОселя змогла дати економіці позитивний мультиплікативний ефект, а це можливо тільки завдяки поштовху будівництва", - каже Євген Мецгер.

Перелік акредитованих банками-партнерами об'єктів для купівлі житла на первинному ринку в будинках, що зводяться, доступний за лінком https://ukrfinzhytlo.in.ua/mapp/

У програмі "єОселя" беруть участь шість банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики. За словами віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

 

 

Теги: #іпотека #єоселя

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