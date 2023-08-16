Сили оборони відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках на сході України, за добу було 15 бойових зіткнень

Сили оборони України відбили наступ російських окупантів на куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході країни за минулу добу, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках на півдні, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, упродовж доби відбулося понад 15 бойових зіткнень.

"На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області... На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області... На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ у районі Авдіївки Донецької області... На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка Донецької області", - йдеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках на півночі України, за даними Генштабу, оперативна обстановка без істотних змін.