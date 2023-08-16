НАЗК запросило СЕО міжнародних компаній-"спонсорів війни" до України

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) надіслало листи до компаній, внесених до переліку міжнародних "спонсорів війни", із запрошенням їхнім директорам відвідати Україну й побачити наслідки російської агресії, повідомила пресслужба НАЗК.

"Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди і на що йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній за переліком спонсорів війни в Україну", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

Зазначається, що запросивши CEO компаній-"спонсорів війни", НАЗК сподівається почути їхні публічні заяви щодо засудження російської агресії проти України та дії зі скорочення діяльності або їхнього виходу з ринку Росії.

У НАЗК наголосили, що відповідна ініціатива цілком відповідає Керівним принципам ООН із підприємницької діяльності та прав людини.

Відповідно до них, щоб оцінити ризики прав людини, бізнес-підприємства мають, серед іншого, брати участь у змістовних консультаціях з потенційно постраждалими групами та іншими відповідними зацікавленими сторонами (Принцип 18).

Наразі у списку "міжнародних спонсорів війни" перебувають 33 компанії.

Усі занесені до списку компанії вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group для захисту фінансового сектору від спонсорів російської війни.

НАЗК нагадало, що його роль у санкційній політиці визначено в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.