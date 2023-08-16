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09:32 16.08.2023

Малюк: Морські дрони, які атакували Кримський міст, корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG є технічною розробкою СБУ

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Малюк: Морські дрони, які атакували Кримський міст, корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG є технічною розробкою СБУ

Морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG, є власною технічною розробкою СБУ, заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк в ексклюзивному коментарі CNN.

"Морські надводні дрони – унікальна розробка СБУ. До цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, окремі – "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер SIG", - наводить висловлювання Малюка пресслужба СБУ.

Він додав, що над розробленням цих дронів та їх виготовленням працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтішники.

"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів", - наголосив Малюк.

Розповідаючи детальніше про спецоперації, очільник СБУ наголосив, що саме Служба безпеки була автором відповідних оперативних задумів і подальшої їх успішної реалізації разом із Військово-Морськими силами ЗСУ. "Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, сім раз відміряємо і один раз відрізаємо. Але робимо це швидко і мобільно. Жалимо ворога прямо в серце", - зазначає керівник Служби безпеки.

Очільник СБУ додав, що морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, за ініціативою особового складу були названі SeaBaby, тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг.

Для ураження десантного корабля "Оленегорский горняк" і танкера SIG було використано два окремі надводні дрони, у кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини.

Малюк акцентував на тому, що всі уражені спецслужбою цілі цілком законні згідно з українським законодавством і нормами міжнародного права.

Він також зазначив, що західні партнери не беруть участі в проведенні цих спецоперацій, але активно переймають унікальний досвід СБУ.

 

Теги: #сбу #дрони #малюк

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