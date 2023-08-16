Події

07:58 16.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів, а також 24 артилерійські системи противника

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Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів, а також 24 артилерійські системи противника

Сили оборони за добу знищили 650 окупантів, 11 танків, 10 бронемашин, 24 артсистеми, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 безпілотників, 17 крилатих ракет, 34 одиниці авто та спецтехніки противника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 255570 (+650) осіб ліквідовано, танків - 4324 (+11) од, бойових броньованих машин - 8380 (+10) од, артилерійських систем - 5152 (+24) од, РСЗВ - 714 (+0) од, засоби ППО - 485 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 314 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6), крилаті ракети - 1404 (+17), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30) од, спеціальна техніка - 773 (+4).

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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