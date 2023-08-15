Події

19:19 15.08.2023

Американська GEM і Фонд Говарда Баффета встановлять понад 80 тис. вікон по всій Україні до кінця року

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Американська некомерційна організація Global Empowerment Mission (GEM) у партнерстві з Фондом Говарда Баффета (HGBF) замінять вікна в пошкоджених від російських обстрілів будинках по всій Україні, планують установити понад 80 тис. вікон до кінця року.

Згідно з пресрелізом, на кінець липня за програмою було встановлено вже 16,7 тис. нових вікон у приватних і багатоквартирних будинках, школах, лікарнях.

За даними GEM, у житлових будинках і школах Київської області встановлено вікон на $1 млн, у пошкоджених після підриву окупантами Каховської ГЕС будинках Херсонської області - на суму $500 тис.

Представники GEM і HGBF працюють на місцях у Дніпрі, Одесі, Львові, Сумах, Кривому Розі, Запоріжжі та Покровську, триває робота з місцевими військовими адміністраціями, ідеться в пресрелізі.

GEM заснована 2011 року як служба реагування на глобальні катастрофи. В Україні організація курирує проєкти з реконструкції та надає гуманітарну допомогу постраждалим від війни регіонам. GEM співпрацює зі 152 українськими організаціями.

Теги: #вікна #встановлення

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