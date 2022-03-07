Харківський худмузей залишився без вікон, експонати не пошкоджені, але співробітники просять про допомогу у волонтерів

Вибуховою хвилею вибито скло в більшості вікон у будівлі Харківського художнього музею, що загрожує збереженню експонатів, у зв'язку з чим його співробітники просять у волонтерів плівку та дошки, щоб закрити віконні отвори.

"Експонати не пошкоджені. Всі вони, що перебували у відкритому показі, перенесені у більш безпечні місця. Проте різка зміна температурно-вологісного режиму згодом негативно позначиться на стані їх збереженості. Музей потребує допомоги волонтерів, а саме: поліетиленову плівку та фанерні щити або дошки для зміцнення пошкоджених вікон", - повідомляється на сторінці музею у Facebook у понеділок.

У повідомленні також наведено телефони для зв'язку:

(095) 714 86 17 – директорка музею Валентина Мизгіна;

(050) 976 16 30 – головна зберігачка фондів Віра Ярова.

Джерело: https://www.facebook.com/artmuseum.kharkiv/posts/2152015324957563