У Запоріжжі вночі вибуховою хвилею вибило вікна в 4 багатоповерхівках

Чотири багатоповерхові будинки в Запоріжжі були пошкоджені вибуховою хвилею в ніч на неділю під час ракетного обстрілу міста російськими окупантами.

"Було пошкоджено 4 багатоповерхові будинки - у них повилітали квартирні та під'їзні шибки", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі.

За його словами, із самого ранку співробітники Муніципальної аварійної служби "Запоріжремсервісу" розпочали ліквідацію наслідків обстрілу і вже закрили всі віконні прорізи орієнтовано-стружкових плит.

"На цей час фахівці вже виконали усі роботи та закрили усі вибиті вікна (до яких мали доступ) плитами OSB. Усі ремонтні матеріали були використані з міського резерву", - повідомив Куртєв.