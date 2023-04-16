Події

16:34 16.04.2023

У Запоріжжі вночі вибуховою хвилею вибило вікна в 4 багатоповерхівках

1 хв читати

Чотири багатоповерхові будинки в Запоріжжі були пошкоджені вибуховою хвилею в ніч на неділю під час ракетного обстрілу міста російськими окупантами.

"Було пошкоджено 4 багатоповерхові будинки - у них повилітали квартирні та під'їзні шибки", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі.

За його словами, із самого ранку співробітники Муніципальної аварійної служби "Запоріжремсервісу" розпочали ліквідацію наслідків обстрілу і вже закрили всі віконні прорізи орієнтовано-стружкових плит.

"На цей час фахівці вже виконали усі роботи та закрили усі вибиті вікна (до яких мали доступ) плитами OSB. Усі ремонтні матеріали були використані з міського резерву", - повідомив Куртєв. 

Теги: #запоріжжя #вікна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 11.04.2023
Італія представить своє бачення відновлення України 26 квітня - МЗС Італії

Італія представить своє бачення відновлення України 26 квітня - МЗС Італії

21:35 09.04.2023
Держава-терорист обстріляла Запоріжжя у Вербну неділю

Держава-терорист обстріляла Запоріжжя у Вербну неділю

08:43 09.04.2023
Рятувальні роботи в Запоріжжі на місці ракетного удару завершено

Рятувальні роботи в Запоріжжі на місці ракетного удару завершено

08:17 09.04.2023
Унаслідок ворожої нічної ракетної атаки в Запоріжжі загинуло двоє людей, ще двох поранено

Унаслідок ворожої нічної ракетної атаки в Запоріжжі загинуло двоє людей, ще двох поранено

15:48 06.04.2023
Тайвань придбав для Запоріжжя потужне обладнання

Тайвань придбав для Запоріжжя потужне обладнання

13:35 05.04.2023
У Запоріжжі запустять медичний хаб для переселенців з області

У Запоріжжі запустять медичний хаб для переселенців з області

19:23 31.03.2023
У Запоріжжі російська ракета влучила на територію цвинтаря - міськрада

У Запоріжжі російська ракета влучила на територію цвинтаря - міськрада

16:52 31.03.2023
ДСНС: У Запоріжжі рятувальники вивільнили жінку з дитиною із пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку

ДСНС: У Запоріжжі рятувальники вивільнили жінку з дитиною із пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку

16:08 31.03.2023
Окупанти обстріляли Запоріжжя та Оріхів, 4 поранених - Єрмак

Окупанти обстріляли Запоріжжя та Оріхів, 4 поранених - Єрмак

07:38 31.03.2023
У результаті атаки на Запоріжжя пошкоджено інфраструктурний об'єкт

У результаті атаки на Запоріжжя пошкоджено інфраструктурний об'єкт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 12-ти, під завалами можуть перебувати ще три людини - ДСНС

У Слов'янську під завалом можливе перебування ще 4 осіб, рятувальні роботи тривають - ДСНС

130 українців повернуто з полону на Великдень

ОСТАННЄ

Угорщина пов'язала свою заборону на ввезення зерна з України з діями Польщі та Словаччини

Поставлені Італією САУ вже в Україні на передовій - ЗМІ

У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

Уночі окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Сумській області, поранено 70-річну жінку

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

Росіяни обстріляли храм у Нікополі, поранено двоє людей - ОВА

Окупанти проводять примусову "евакуацію" дітей з Енергодара - "Енергоатом"

Невеликі дощі очікуються в низці областей України найближчими днями

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 12-ти, під завалами можуть перебувати ще три людини - ДСНС

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 носії "Калібрів", загальний залп - 8 ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА