Події

18:04 15.08.2023

Зеленський відвідав командний пункт 10 армійського корпусу, який діє на мелітопольському напрямку

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Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки в Запорізьку область відвідав командний пункт 10 армійського корпусу, який бере участь у бойових діях на мелітопольському напрямку.

Зеленський заслухав доповідь командувача корпусу Сергія Перця про перебіг та особливості бойових дій, потреби військових в озброєнні та боєприпасах, повідомляє пресслужба глави держави, а також вручив державні нагороди.

"Зокрема, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" заступнику командира танкового батальйону 116 ОМБр майору Максиму Захарченку. Завдяки вмілим діям майора та керуванню підпорядкованими танковими підрозділами було знищено велику кількість ворожої техніки та живої сили противника, що уможливило виконання бойових завдань на важливих напрямках фронту", - зазначається в повідомленні.

Крім того, президент вручив ордени Богдана Хмельницького II і III ступенів та ордени "За мужність" II і III ступенів військовим, які відзначилися в боях на мелітопольському напрямку.

"Шановні панове генерали, панове офіцери, сержанти, солдати! Шановні військові! Маю честь бути сьогодні присутнім тут, привітати вас і нагородити за вашу мужність, міцність і героїзм. Подякувати всім тим, хто пліч-о-пліч із вами. Хочу побажати вам сил, не втрачати духу, який точно веде нашу державу, нас усіх до найголовнішого – до перемоги. Я бажаю вам зберегти себе, бажаю міцності та здоров’я вашим рідним і близьким. І вам бажаю лише одного – перемоги!", - зазначив він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх захисників України, які віддали свої життя в боротьбі з російською агресією.

Теги: #запорізька_область #зеленський

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