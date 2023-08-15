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11:42 15.08.2023

Україна розглядає призупинення безвізу з Ізраїлем, за скасування не йдеться - посол Корнійчук

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Україна розглядає призупинення безвізу з Ізраїлем, за скасування не йдеться - посол Корнійчук

Уряд України розглядає ймовірність призупинення дії угоди про безвізовий режим з Державою Ізраїль, у відповідь на політику Єрусалиму щодо українських біженців та обсяги допомоги, заявив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук в інтервʼю "Радіо Свобода".

"Насправді мова не йде про скасування безвізу. Розглядалося питання щодо призупинення, тобто Міжурядову угоду ніхто не збирався відміняти. Але є суттєвий фактор - нажаль збільшилася кількість наших громадян, яких депортують. Виглядає це нажаль дуже ганебно", - зазначив він.

Посол пояснив, що почастішали випадки, коли при прибутті українців до Ізраїлю у них забирають паспорт, очікування співбесіди триває 5-10 годин, після чого їх депортують без пояснення причин.

"І Посольство тут зробити нічого неможе. Минулого року ізраїльтяни в односторонньому порядку вели електронні візи. І нам довелось звертатись до верховного суду для того щоб взагалі відмінити цю практику. Але статистика була інакшою, було 2-4%, а зараз близько 10%. І це абсолютно неприпустимо", - підкреслив Корнійчук

Посол підтвердив, що така ситуація викликає занепокоєння у офіційного Києва.

"Розглядається питання вищим політичним керівництвом, і це не рішення МЗС чи МВС - а вищого політичного керівництва країни", - зазначив глава диппредставництва, нагадавши про скасування Ізраїлем медичного страхування українців.

Він також нагадав про внутрішню соціологію, яка засвідчила високий рівень підтримки України населенням.

"Опитування громадян свідчать, що мінімум 84% громадян Ізраїлю підтримують Україну, активно чи пасивно. Проблема в уряді. І велика кількість гуманітарної допомоги яка йде від Ізраїлю вона власне і йде від нромадян і від ГО, від компаній. Від уряду нажаль іде небагато", - підсумував Корнійчук.

Теги: #безвіз #ізраіль

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