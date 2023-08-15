Окупаційна адміністрація Старобільська зобов'язала чоловіків стати на військовий облік, а в Бехтерах запроваджено навчання школярів за російською програмою

Окупаційна адміністрація Старобільська (Луганська обл.) зобов'язала всіх чоловіків стати на військовий облік, а в Бехтерах (Херсонська обл.) запроваджено навчання школярів за російською програмою, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"З метою поповнення масштабних втрат у живій силі противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, у місті Старобільськ Луганської області окупаційна псевдовлада зобов'язала всіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію і стати на військовий облік.

Також зазначається, що московський режим продовжує незаконну інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України у свій культурно-освітній простір.

Зокрема, російська окупаційна адміністрація організувала навчальний процес за російською програмою, відкривши школу в Бехтерах Херсонської області, де зобов'язала навчатися дітей із населених пунктів Облої, Тендрівське, Збур'ївка та Новочорномор'я.

"З метою примусу учнів до навчання в школі за російською програмою батьків залякують адміністративною відповідальністю за пропуски навчального процесу", - зазначили в штабі.