У Львові перекриють рух транспорту однією з вулиць

У Львові перекриють рух транспорту однією з вулиць, а також змінять схему роботи автобусів і тролейбусів, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Вулиця Ряшівська у Львові перекрита. Тролейбуси 23 і 30, а також автобуси 14, 21 і 92 тимчасово змінять схему руху", - написав мер у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, унаслідок ворожої нічної атаки РФ у Львові є влучання в житлові будинки, внаслідок чого на верхніх поверхах виникла пожежа, а людей евакуюють, повідомив мер міста Андрій Садовий.