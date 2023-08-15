Події

07:22 15.08.2023

У Львові перекриють рух транспорту однією з вулиць

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У Львові перекриють рух транспорту однією з вулиць, а також змінять схему роботи автобусів і тролейбусів, повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Вулиця Ряшівська у Львові перекрита. Тролейбуси 23 і 30, а також автобуси 14, 21 і 92 тимчасово змінять схему руху", - написав мер у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, унаслідок ворожої нічної атаки РФ у Львові є влучання в житлові будинки, внаслідок чого на верхніх поверхах виникла пожежа, а людей евакуюють, повідомив мер міста Андрій Садовий.

 

 

 

Теги: #транспорт #львів #рух

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