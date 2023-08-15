У Дніпрі в результаті ракетної атаки РФ сталася пожежа на підприємстві, є постраждалий

У Дніпрі внаслідок нічної ракетної атаки РФ сталася пожежа на підприємстві, є постраждалий, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Російські терористи вчинили черговий злочин. О 4:20 по одному з підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 постраждалий", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак закликав чекати на офіційну інформацію.

Блогерів, які поститимуть фото, попереджаю про відповідальність, попередив також він.