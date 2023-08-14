Події

20:11 14.08.2023

Генштаб: Сили оборони на мар'їнському напрямку стримують ворога, на мелітопольському та бердянському - наступають

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Генштаб: Сили оборони на мар'їнському напрямку стримують ворога, на мелітопольському та бердянському - наступають

Сили оборони на мар'їнському напрямку продовжують стримувати наступ російських військ, на мелітопольському і бердянському ведуть наступальні операції і закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби відбулося 11 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Степового Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. "Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів", - інформує Генштаб.

"На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Кліщіївка Донецької області", - повідомляє Генштаб.

На авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка Донецької області.

Як повідомляється, на мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ неподалік міст Мар'їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару поблизу Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів. На херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

Як наголошується, водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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