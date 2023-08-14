Події

14:01 14.08.2023

Біля узбережжя румунського курорту Костінешть вибухнула морська міна – ЗМІ

1 хв читати
Біля узбережжя румунського курорту Костінешть вибухнула морська міна – ЗМІ

У понеділок, 14 серпня, біля румунського узбережжя в районі курортного селища Костінешть вибухнула морська міна, повідомляє Digi24.

Як розповіла представниця рятувальної служби, вибух стався біля пірса.

"Сьогодні вранці, близько 9:00, за телефоном 112 нас попросили надати допомогу на курорті Костінешть, де на пірсі стався вибух", - зазначила вона.

На місце було направлено рятувальників, пожежну бригаду та бригаду швидкої допомоги, а також вибухотехніків.

"Після прибуття на місце події колеги обстежили територію і виявили, що на набережній стався вибух. На щастя, постраждалих немає", - зазначила вона.

Вибух стався на відстані близько 300 метрів від пляжу, де перебували туристи. Повідомляється про одного потерпілого, який поскаржився на погіршення слуху, проте відмовився від госпіталізації.

Повідомляється про можливість розміщення другої морської міни в тому самому районі. Біля узбережжя працює команда водолазів-саперів Військово-морських сил Румунії, які разом із береговою охороною оцінюють ситуацію і знешкодять другу міну в разі її виявлення.

 

Теги: #міна #румунiя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 26.07.2023
НКРЕКП погодила розподіл на рівні 50/50 доходів від продажу перетину для імпорту-експорту е/е між Україною та Румунією

НКРЕКП погодила розподіл на рівні 50/50 доходів від продажу перетину для імпорту-експорту е/е між Україною та Румунією

14:29 24.07.2023
Президент Румунії засудив атаки РФ на українську інфраструктуру на Дунаї

Президент Румунії засудив атаки РФ на українську інфраструктуру на Дунаї

13:25 16.07.2023
В Ізюмському районі трактор наїхав на протитанкову міну, тракториста госпіталізовано - ДСНС

В Ізюмському районі трактор наїхав на протитанкову міну, тракториста госпіталізовано - ДСНС

13:16 26.06.2023
"Нова пошта" відкрила перше відділення в Румунії

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Румунії

19:17 01.06.2023
Житель Гракова Харківської області постраждав унаслідок вибуху протитанкової міни

Житель Гракова Харківської області постраждав унаслідок вибуху протитанкової міни

17:37 01.06.2023
Румунія підтримає вступ України до НАТО, коли дозволять умови

Румунія підтримає вступ України до НАТО, коли дозволять умови

11:08 01.06.2023
Автомобільні пункти пропуску України з Румунією працюватимуть за новими правилами

Автомобільні пункти пропуску України з Румунією працюватимуть за новими правилами

17:37 26.05.2023
Перемога України приведе до демократизації Росії - представник Румунії

Перемога України приведе до демократизації Росії - представник Румунії

19:23 25.05.2023
На Харківщині в результаті вибуху боєприпасу одна людина загинула, одна поранена

На Харківщині в результаті вибуху боєприпасу одна людина загинула, одна поранена

20:06 23.05.2023
На Чернігівщині на міні підірвалися двоє людей, одна загинула

На Чернігівщині на міні підірвалися двоє людей, одна загинула

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Колишній генерал-майор СБУ Шайтанов засуджений до 12 років в'язниці за держзраду і замах на теракт

У майбутньому ветерани за рівних кваліфікацій повинні мати перевагу під час працевлаштування на держслужбу - голова НАДС

Обмеження на перебування держслужбовців за кордоном є однією з причин відпливу кадрів - голова НАДС

В Одесі зафіксовано пошкодження 203 будинків - мерія

Голова НАДС Алюшина заявляє про мінімальний відсоток колаборантів на держслужбі

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранено жінку та підлітка - Синєгубов

У Київській та низці інших областей до 17 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

Російські окупанти обстріляли село в Херсонській області, одна людина поранена - ОВА

СБУ затримала в Києві двох пропагандисток, які поширювали фейки на замовлення РФ

Колишній генерал-майор СБУ Шайтанов засуджений до 12 років в'язниці за держзраду і замах на теракт

Громадянин Естонії намагався контрабандою вивезти з України до Польщі майже 400 старовинних монет

Ізраїль найближчими днями направить в Україну кілька тонн медикаментів - посол

Унаслідок нічної атаки РФ в Одесі вщент знищено гіпермаркет Fozzy

Голова НАДС Алюшина про кадровий резерв: Потрібно буде понад 10 тис. управлінців на всі території, де зараз точаться бойові дії

За результатами функціонального аудиту в держорганах кількість штатних посад скоротилася на 1640 одиниць - голова НАДС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА