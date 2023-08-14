Біля узбережжя румунського курорту Костінешть вибухнула морська міна – ЗМІ

У понеділок, 14 серпня, біля румунського узбережжя в районі курортного селища Костінешть вибухнула морська міна, повідомляє Digi24.

Як розповіла представниця рятувальної служби, вибух стався біля пірса.

"Сьогодні вранці, близько 9:00, за телефоном 112 нас попросили надати допомогу на курорті Костінешть, де на пірсі стався вибух", - зазначила вона.

На місце було направлено рятувальників, пожежну бригаду та бригаду швидкої допомоги, а також вибухотехніків.

"Після прибуття на місце події колеги обстежили територію і виявили, що на набережній стався вибух. На щастя, постраждалих немає", - зазначила вона.

Вибух стався на відстані близько 300 метрів від пляжу, де перебували туристи. Повідомляється про одного потерпілого, який поскаржився на погіршення слуху, проте відмовився від госпіталізації.

Повідомляється про можливість розміщення другої морської міни в тому самому районі. Біля узбережжя працює команда водолазів-саперів Військово-морських сил Румунії, які разом із береговою охороною оцінюють ситуацію і знешкодять другу міну в разі її виявлення.