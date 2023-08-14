Голова НАДС Алюшина заявляє про мінімальний відсоток колаборантів на держслужбі

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина заявляє про мінімальний відсоток колаборантів на державній службі.

"У НАДС не ведуть такої статистики. Ми не маємо повноважень здійснювати відповідні розслідування. Звісно, такі випадки є. Але ідеться про мінімальний відсоток колаборантів на державній службі", - сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи відомі на сьогодні факти колаборації держслужбовців на окупованій або прифронтовій території.

Очільниця відомства наголосила, що під час війни державні службовці проявили себе свідомими громадянами, здатними брати відповідальність і проявляти ініціативу.

"Я пишаюся тисячами колег, які виявили гідність і повагу до людей. Я сподіваюся, що після війни ми побачимо інше ставлення суспільства до представників держави, які разом із військовими зберегли Україну", - підсумувала вона.