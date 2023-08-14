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10:43 14.08.2023

Голова НАДС Алюшина: Ми готові до відновлення конкурсів на держслужбу

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Голова НАДС Алюшина: Ми готові до відновлення конкурсів на держслужбу

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина вважає, що на сьогодні є всі технічні та організаційні можливості для відновлення конкурсів у всіх державних органах.

"Нам ніщо не заважає їх проводити вже зараз. Ми готові, і зокрема, на посади категорії "А". В укритті нашого центру оцінювання забезпечено можливість проходження повного циклу тестування, зокрема на знання законодавства та іноземної мови. Ми протестували систему під час пандемії COVID-19, коли здійснювали конкурсну процедуру, зокрема у форматі онлайн. Вважаю, що абсолютно прийнятно технічно й організаційно відновити конкурси в усіх державних органах. Ми готові забезпечити і офлайн-, і онлайн-режими. Потрібно лише внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану", - сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко також підтримує позицію НАДС.

"Зауважу, що регулярно спілкуємося на цю тему із європейськими партнерами. Вони наполягають на доцільності відновлення конкурсів на державній службі, вважаючи, що це – крок до прозорості та посилення кадрового потенціалу в публічному секторі. Я сподіваюся, що відповідне рішення буде прийнято", - додала вона.

На запитання, чи впорається система після відновлення конкурсів із закриттям у встановлений термін усіх тимчасових посад, на які з початку війни наймали людей, голова НАДС відповіла ствердно.

"Після відновлення конкурсів, відповідно до закону, буде пів року, щоб оголосити їх на всі посади в державних органах, на які наймали людей за добором. Загалом такі працівники зможуть перебувати на посадах після завершення чи скасування воєнного стану протягом року", - додала Алюшина.

Очільниця відомства розповіла, що у 2022 році за період воєнного стану призначено 20 297 осіб, а станом на липень 2023 року призначено ще 18 519 фахівців.

"Звичайно, не всі вони лишилися працювати. Певна частина вже звільнилася", - констатувала вона.

Теги: #держслужба #конкурси #надс

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