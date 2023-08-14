Українська авіація завдала 12 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і шість - по зенітно-ракетному комплексу противника, повідомляють в оперативній інформації по російському вторгненню станом на 6:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Своєю чергою, українські підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили два ворожі артилерійські засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника.