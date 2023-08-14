Окупанти завдали два ракетних і 43 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти впродовж минулої доби завдали два ракетні, 42 авіаційні удари та здійснили близько 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Окупанти завдали авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області, Веселого, Кліщіївки, Авдіївки, Красногорівки, Благодатного та Старомайорського Донецької області, Червоного, Чарівного та П'ятихаток Запорізької області, та поблизу Зеленого Гаю, Одрадокам'янки та Білозерки Херсонської області.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 121 населеного пункту в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.