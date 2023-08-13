Окупанти завдали 2 ракетних і 24 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти впродовж минулої доби завдали два ракетні удари, 24 авіаційні удари по території України та здійснили приблизно 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Білогорівки Луганської області, Веселого, Кліщіївки, Авдіївки, Красногорівки, Благодатного і Старомайорського Донецької області, Червоного і П'ятихаток Запорізької області, Зеленого Гаю Херсонської області.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, зокрема міст Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.