Події

07:24 13.08.2023

Окупанти за добу завдали сім ракетних і 47 авіаційних ударів

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Окупанти за добу завдали сім ракетних і 47 авіаційних ударів

Минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці Генштабу.

Також російські окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Гур'євого Козачка, Кислівки та Первомайського Харківської області, Білогорівки Луганської області, а також Серебрянки, Сіверська, Спірного, Веселого, Благодатного, Авдіївки та Красногорівки Донецької області.

Крім того, артилерійським і мінометним обстрілам піддалися понад 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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