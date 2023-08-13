Сили оборони мали частковий успіх поблизу Роботиного Запорізької області

На фронті минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень, Сили оборони мали частковий успіх неподалік Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляє Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06:00 неділі.

На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах на північний схід від Синьківки, на північ від Кислівки та на південний схід від Андріївки Харківської області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ неподалік Авдіївки Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міста Мар'їнка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Урожайного Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, мали частковий успіх у районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.