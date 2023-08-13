На Херсонщині серед російських окупантів почастішали випадки дезертирства та алкоголізму

У Херсонській області серед російських окупантів зростають панічні настрої, збільшується кількість випадків дезертирства та алкоголізму, інформував Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"У тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка Херсонської області військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців", - ідеться у зведенні.

Зазначається, що до таких дій командування вдається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців Росії, які перебувають у населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не лише дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини.

"Окупанти залишають місця несення служби та намагаються сховатися в покинутих будівлях", - зазначають у Генштабі ЗСУ.