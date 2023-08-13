Події

01:11 13.08.2023

Унаслідок лісових пожеж на Гавайських островах загинули вісімдесят осіб

1 хв читати
Унаслідок лісових пожеж на Гавайських островах загинули вісімдесят осіб


 Влада штату Гаваї повідомила про вісімдесят загиблих унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї, є побоювання, що їхня кількість зростатиме, оскільки із сотнями постраждалих досі немає зв'язку, передає телекомпанія BBC.
Повідомляється, що масштабні пожежі повністю зруйнували історичне місто Лахайна.
Велика кількість жертв викликала питання серед місцевого населення щодо справності систем оповіщення та дій чиновників в екстреній ситуації.
У відповідь на це генеральний прокурор Гаваїв оголосив про "всебічний аналіз" того, як влада відреагувала на лісові пожежі.
Пошукові бригади все ще перебувають у районі лиха і розшукують постраждалих від лісових пожеж. Влада попередила, що знадобиться багато років, щоб відшкодувати збитки, завдані лісовими пожежами на острові Мауї. Тільки в Лахайні було зруйновано понад 1000 будівель.
Лісові пожежі, спровоковані спекою і посухою, почалися на Гавайських островах у вівторок увечері. Швидкому поширенню вогню сприяв сильний ураганний вітер.
 

Теги: #жертви #пожежа #гаваї

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 11.08.2023
Кількість жертв пожеж на Гаваях зросла до 53 людей

Кількість жертв пожеж на Гаваях зросла до 53 людей

20:11 10.08.2023
Одна людина загинула після ракетної атаки по Запоріжжю

Одна людина загинула після ракетної атаки по Запоріжжю

19:37 10.08.2023
Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна мешканка

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна мешканка

23:45 09.08.2023
Від поранень померла 16-річна дівчина, яка раніше була госпіталізована після обстрілу Херсона

Від поранень померла 16-річна дівчина, яка раніше була госпіталізована після обстрілу Херсона

21:50 09.08.2023
У Запоріжжі загинуло двоє людей, одну вдалося реанімувати

У Запоріжжі загинуло двоє людей, одну вдалося реанімувати

21:01 09.08.2023
У результаті ракетного удару по Запоріжжю постраждало семеро осіб - обладміністрація

У результаті ракетного удару по Запоріжжю постраждало семеро осіб - обладміністрація

20:19 09.08.2023
РФ вдарила по житловому кварталу в Запоріжжі, двоє людей загинули, є поранені

РФ вдарила по житловому кварталу в Запоріжжі, двоє людей загинули, є поранені

02:06 09.08.2023
Число жертв російської ракетної атаки Покровська збільшилося до 9 осіб

Число жертв російської ракетної атаки Покровська збільшилося до 9 осіб

11:27 08.08.2023
Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 81 людини - Донецька ОВА

Кількість поранених унаслідок удару по Покровську збільшилася до 81 людини - Донецька ОВА

21:32 07.08.2023
Окупанти скинули КАБ на Кругляківку на Харківщині, загинули два мирні жителі

Окупанти скинули КАБ на Кругляківку на Харківщині, загинули два мирні жителі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Німеччині, Нідерландам та Азербайджану за надану допомогу

Розмінування в Україні має зайняти роки, а не десятиліття

Протиповітряна оборона України збила 13 "Кинджалів"

У Житомирі призупинено водопостачання через аварію - ДСНС

Україна відкрила реєстрацію суден для проходження тимчасовими коридорами - ВМС ЗСУ

ОСТАННЄ

Українські військовослужбовці встановили прикордонний знак на острові Зміїний

Перевірки ТЦК засвідчили, що лише окремі особи зловживають своїм становищем - голова НАЗК

На Таврійському напрямку є відбиті території, втрати ворога перевищують 240 осіб - Тарнавський

Зеленський подякував Німеччині, Нідерландам та Азербайджану за надану допомогу

Розмінування в Україні має зайняти роки, а не десятиліття

Маляр прокоментувала ситуацію на лівому березі Херсонщини: Приводів для ажіотажу немає

Українські військові дали бій російській ДРГ поблизу Зноб-Новгородської громади Сумської області

Протиповітряна оборона України збила 13 "Кинджалів"

Українська авіація за добу завдала десять ударів по районах зосередження противника

Російські окупанти за добу завдали шість ракетних і 36 авіаційних ударів, є загиблі та поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА