Унаслідок лісових пожеж на Гавайських островах загинули вісімдесят осіб



Влада штату Гаваї повідомила про вісімдесят загиблих унаслідок лісових пожеж на гавайському острові Мауї, є побоювання, що їхня кількість зростатиме, оскільки із сотнями постраждалих досі немає зв'язку, передає телекомпанія BBC.

Повідомляється, що масштабні пожежі повністю зруйнували історичне місто Лахайна.

Велика кількість жертв викликала питання серед місцевого населення щодо справності систем оповіщення та дій чиновників в екстреній ситуації.

У відповідь на це генеральний прокурор Гаваїв оголосив про "всебічний аналіз" того, як влада відреагувала на лісові пожежі.

Пошукові бригади все ще перебувають у районі лиха і розшукують постраждалих від лісових пожеж. Влада попередила, що знадобиться багато років, щоб відшкодувати збитки, завдані лісовими пожежами на острові Мауї. Тільки в Лахайні було зруйновано понад 1000 будівель.

Лісові пожежі, спровоковані спекою і посухою, почалися на Гавайських островах у вівторок увечері. Швидкому поширенню вогню сприяв сильний ураганний вітер.

