Події

19:28 12.08.2023

Російські окупанти за добу завдали шість ракетних і 36 авіаційних ударів, є загиблі та поранені

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Російські окупанти за добу завдали шість ракетних і 36 авіаційних ударів, є загиблі та поранені

Протягом доби російські окупанти завдали 6 ракетних і 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначається в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

На лінії фронту за добу відбулося 33 бойових зіткнення.

На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах на північний схід від Синьківки, на північ від Кислівки та на південний схід від Андріївки Харківської області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.

На авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ неподалік Авдіївки.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ поблизу міста Мар'їнка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище біля Урожайного Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, мали частковий успіх у Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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