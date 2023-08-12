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19:19 12.08.2023

Кличко ініціює заборону реконструкцій та інших дій із будівлями, яким понад 100 років, без висновків містобудівної ради

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Кличко ініціює заборону реконструкцій та інших дій із будівлями, яким понад 100 років, без висновків містобудівної ради

Міський голова Києва Віталій Кличко ініціює низку дій у відповідь на демонтаж 200-річного будинку на Подолі без дозволу міської влади.

"По-перше: я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста. По-друге: Міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій  власника", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Окрім цього, Кличко ініціює ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким понад 100 років (незалежно від того, внесено цей будинок до реєстру чи ні) без висновків містобудівної ради.

"Зазначу цікавий момент, що Верховна рада в січні цього року остаточно скасувала  заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України", - наголосив Кличко.

Також, за словами Кличка, київська влада вимагає від Верховної Ради ухвалити в другому читанні законопроєкт 0895 (від 2019 року), який дасть змогу місцевій владі примусово викуповувати у приватних власників, повертати у власність громади пам'ятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їхньої руйнації.

"Цей законопроєкт стосується охорони культурної спадщини всієї країни", - наголосив він.

Як повідомлялося, історичний будинок першої половини 19 століття на вул. Ярославській, 13б у Подільському районі Києва було знесено в четвер уранці. Будинок не було внесено до переліку пам'яток культурної спадщини. Як зазначив юрист і член організації "Центр розвитку міст" Дмитро Перов, будинок по Ярославській, 13б був одним із найстаріших дерев'яних будинків Києва.

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації не погоджував проведення демонтажних робіт цього будинку.

За інформацією Департаменту територіального контролю міста Києва, картку на порушення благоустрою було анульовано 31 липня. Інспекцією внесено приписи та складено адміністративний протокол.

За фактом знесення будинку було розпочато кримінальне провадження за ст.356 (самоправство) Кримінального кодексу України. Відомості про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

 

 

Теги: #київ #будинок #знесення

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